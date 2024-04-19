Беспилотники будут контролировать пляжи Минска летом 2024 года. Подробности рассказал заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич, сообщает агентство «Минск-Новости».
По его словам, проводятся комиссионные обследования места массового отдыха минчан и гостей города на готовность к весенне-летнему сезону. Он уточнил, что пристальное внимание уделяется не только целостности инфраструктуры, но также и наличию информационных стендов, запрещающих знаков.
Пригодич обратил внимание на то, что для охраны правопорядка будут задействованы новые технические средства. Он пояснил, что сотрудники милиции будут передвигаться на скутерах и велосипедах. Кроме того, они будут в том числе в гражданской одежде.
— В крупных местах отдыха, а также в небольших, но находящихся близко друг от друга будем использовать беспилотные летательные аппараты, для контроля за ситуацией и оперативного предотвращения несчастных случаев и пресечения правонарушений.