В выходные в Воронежской области отменят четыре электрички

В субботу и воскресенье, 20 и 21 апреля, в Воронежской области отменят четыре электрички. Вместо них в рейс пойдет один пригородный поезд № 6648 «Рамонь — Воронеж-1». Об это предупредили пассажиров в ППК "Черноземье.