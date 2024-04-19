В выходные в Воронежской области отменят четыре электрички

В субботу и воскресенье, 20 и 21 апреля, в Воронежской области отменят четыре электрички. Вместо них в рейс пойдет один пригородный поезд № 6648 «Рамонь — Воронеж-1». Об это предупредили пассажиров в ППК "Черноземье.
Отменят следующие пригородные поезда:
— № 6155 «Воронеж-1 — Рамонь»;
— № 6156 «Рамонь — Воронеж-1»;
— № 6642 «Рамонь — Графская»;
— № 6646 «Графская — Воронеж-1».
Пригородный поезд, который будет пущен в выходные, выйдет из Рамони в 12:35 и прибудет на конечную станцию в столицу Черноземья в 14:08.