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В выходные в Воронежской области отменят четыре электрички

Вместо них запустят один пригородный поезд.

Источник: Комсомольская правда

В субботу и воскресенье, 20 и 21 апреля, в Воронежской области отменят четыре электрички. Вместо них в рейс пойдет один пригородный поезд № 6648 «Рамонь — Воронеж-1». Об это предупредили пассажиров в ППК "Черноземье.

Отменят следующие пригородные поезда:

— № 6155 «Воронеж-1 — Рамонь»;

— № 6156 «Рамонь — Воронеж-1»;

— № 6642 «Рамонь — Графская»;

— № 6646 «Графская — Воронеж-1».

Пригородный поезд, который будет пущен в выходные, выйдет из Рамони в 12:35 и прибудет на конечную станцию в столицу Черноземья в 14:08.

РЖД