Кировский район Волгограда оставят без воды 27 апреля

Жителей Кировского района Волгограда в субботу, 27 апреля 2024 года, на полдня оставят без воды — не будет ни холодной, ни горячей. Отключат водоснабжение с 14.00 часов 27 апреля до 0.00 часов 28 апреля. Краны в домах пересохнут из-за плановых работ на десятках улиц. Еще несколько улиц из-за массовых отключений будут на пониженном давлении, вода будет течь из крана тонкой струйкой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».
По сравнению с Советским районом, где воды вообще не будет в ближайшие выходные почти двое суток, жителям Кировского еще повезло. Неудобства будут кратковременными.
Где отключат воду в Кировском районе Волгограда с 14 до 24 часов 27 апреля 2024 года:
Адреса.
Ул. 64-й Армии, 29, 131, 133, 137;
ул. 70-летия Победы, 1 — 17, 2−12, 16,16стр.1, 18, 19д, 20, 27−33;
ул. Быстрова, 90 и 90а;
ул. Владивостокская, 1−7;
ул. Горина, 1−20;
ул. Горнополянская, 1−26;
ул. Калмыцкая, 14−22;
ул. Крюкова, 2−26;
ул. Лапикова, 1−55;
ул. Любимова, 1−31;
ул. Лямина, 1−29;
ул. Лячина, 6−24;
ул. Пожарского, 336, 336/1, 336/2- торговые павильоны, 338, 338а, 338б, 305−313, 325, к.1−54, 344−352, к.1−7;
ул. Санаторная, 2а, 2б, 2 г, 2 В, 4−14, 4а, 4б, 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 12а, 19, 18, 25−59;
ул. Стругацких, 1−23;
ул. Токарева, 1−11;
ул. Холодова, 1−17;
ул. Элистинская, 1−23;
СНТ «Нефтяник-2» и «Энергетик».
Какие улицы будут на пониженном давлении:
ул. 64-й Армии, 119, 119а, 121 и 125;
ул. Быстрова, 84−88, 84а, 84б;
ул. Одоевского, 80 и 82.
Не забудьте набрать воды!