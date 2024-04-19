Кировский район Волгограда оставят без воды 27 апреля

Жителей Кировского района Волгограда в субботу, 27 апреля 2024 года, на полдня оставят без воды — не будет ни холодной, ни горячей. Отключат водоснабжение с 14.00 часов 27 апреля до 0.00 часов 28 апреля. Краны в домах пересохнут из-за плановых работ на десятках улиц. Еще несколько улиц из-за массовых отключений будут на пониженном давлении, вода будет течь из крана тонкой струйкой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».