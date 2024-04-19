Не тратьте последние деньги: народные приметы на 20 апреля

Что нельзя делать в грядущую субботу?
- Вглядываться в ночное небо, рассматривать Луну и звёзды через окно — к болезням и крупным неприятностям;
- Тратить последние деньги — после этого кошелёк долго будет пустым;
- Резать новую буханку хлеба после захода солнца — это может привести к бедности и разногласиям в семье;
- Сушить зонты в помещении, оставлять верхнюю одежду в спальне — в доме будет много скандалов.
Приметы погоды:
- На 20 апреля дождь в утро — жди много малины летом;
- Если ночью небо звёздное — лето грибное будет.