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Не тратьте последние деньги: народные приметы на 20 апреля

Отмечается день Акулины.

Что нельзя делать в грядущую субботу?

  1. Вглядываться в ночное небо, рассматривать Луну и звёзды через окно — к болезням и крупным неприятностям;
  2. Тратить последние деньги — после этого кошелёк долго будет пустым;
  3. Резать новую буханку хлеба после захода солнца — это может привести к бедности и разногласиям в семье;
  4. Сушить зонты в помещении, оставлять верхнюю одежду в спальне — в доме будет много скандалов.

Приметы погоды:

  1. На 20 апреля дождь в утро — жди много малины летом;
  2. Если ночью небо звёздное — лето грибное будет.