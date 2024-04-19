Жительница Иркутска получила посылку с «водяными драконами»

Женщина из Иркутска получила необычную посылку — курьерская служба привезла ей 10 экзотических рыб Аксолотль. Редкие водоплавающие приехали в столицу Приангарья из Московской области, их путь занял всего три дня. Чтобы они чувствовали себя в безопасности в пути, их ввели в анабиоз, поместили в специальные термопакеты, а затем упаковали в картон. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Иркутской области.
— Живые посылки для нас не редкость. Мы доставляем пчёл, пиявок и шелковичных червей. Но рыбки удивили всех сотрудников курьерского участка. Мы позвонили клиентке, так как посылка пришла сырой. Она сообщила, что там живые рыбки, и в коробке скопился конденсат от холодных пакетов. К счастью, «дракончики» отлично перенесли дорогу, — рассказывает начальник Иркутского участка курьерской доставки Александра Гусевская.
Для обладательницы «водяных драконов» это будет первый опыт ухаживания за рыбами. Интересно, что заинтересовалась аксолотлями она, когда увидела их в популярной компьютерной игре. Уникальность этих рыб в том, что они могут размножаться, даже не превратившись во взрослую особь. А еще они могут отрастить новые хвост, жабры и даже конечности при повреждениях.
Ранее в Иркутск уже приходила одна нестандартная посылка, тогда в город доставили живых сверчков.