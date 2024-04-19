Жительница Иркутска получила посылку с «водяными драконами»

Для обладательницы «водяных драконов» это будет первый опыт ухаживания за рыбами. Интересно, что заинтересовалась аксолотлями она, когда увидела их в популярной компьютерной игре. Уникальность этих рыб в том, что они могут размножаться, даже не превратившись во взрослую особь. А еще они могут отрастить новые хвост, жабры и даже конечности при повреждениях.