В Пулково назвали самые популярные авианаправления на майские праздники

Как сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота, Северной столицы», в топ-10 наиболее популярных городов России для путешествий из Санкт-Петербурга входят: Москва, Калининград, Сочи, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самара, Уфа, Мурманск и Челябинск.