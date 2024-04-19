В Пулково назвали самые популярные авианаправления на майские праздники

Как сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота, Северной столицы», в топ-10 наиболее популярных городов России для путешествий из Санкт-Петербурга входят: Москва, Калининград, Сочи, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самара, Уфа, Мурманск и Челябинск.
В числе самых востребованных международных направлений: Анталья и Стамбул (Турция), Минск (Белоруссия), Дубай (ОАЭ), Шанхай (Китай), Самарканд и Ташкент (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения) и Баку (Азербайджан). С 28 апреля по 12 мая аэропорт Пулково готовится обслужить свыше 850 тыс. пассажиров.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском аэропорту обновили бизнес-салон зоны вылета внутренних рейсов.