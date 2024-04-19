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Ташкентский автомобильно-дорожный техникум будет готовить специалистов для логистических компаний

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ассоциация логистики Узбекистана, Ташкентский автомобильно-дорожный техникум и Multimodal Trans Terminal заключили соглашение о сотрудничестве по профессиональной подготовке кадров, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В рамках договоренностей стороны будут содействовать друг другу в вопросах профессионального обучения студентов Ташкентского автомобильно-дорожного техникума, а также обучения и повышения квалификации предпринимателей республики в сфере транспортной и складской логистики.

Кроме того, у учащихся техникума и предпринимателей Узбекистана будет возможность проходить практику и стажировки в складском комплексе Multimodal Trans Terminal.

Соглашение подписано сегодня в рамках круглого стола «Профессиональное образование и устойчивая логистика: Узбекистан в глобальных цепочках поставок».

Мероприятие провели Ассоциация логистики Узбекистана и Академия экспорта и логистики при поддержке проекта «Профессиональное образование для секторов экономического роста в Центральной Азии» (PECA), реализуемого по поручению Федерального министерства по экономическому сотрудничеству Германии.

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