Ташкентский автомобильно-дорожный техникум будет готовить специалистов для логистических компаний

В рамках договоренностей стороны будут содействовать друг другу в вопросах профессионального обучения студентов Ташкентского автомобильно-дорожного техникума, а также обучения и повышения квалификации предпринимателей республики в сфере транспортной и складской логистики.
Кроме того, у учащихся техникума и предпринимателей Узбекистана будет возможность проходить практику и стажировки в складском комплексе Multimodal Trans Terminal.
Соглашение подписано сегодня в рамках круглого стола «Профессиональное образование и устойчивая логистика: Узбекистан в глобальных цепочках поставок».
Мероприятие провели Ассоциация логистики Узбекистана и Академия экспорта и логистики при поддержке проекта «Профессиональное образование для секторов экономического роста в Центральной Азии» (PECA), реализуемого по поручению Федерального министерства по экономическому сотрудничеству Германии.