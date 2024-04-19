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Доступ к TikTok заблокировали в Кыргызстане

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Власти Кыргызстана заблокировали доступ к социальной сети TikTok на территории страны, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства цифрового развития республики.

Источник: Sputnik.by

«В адрес операторов связи было направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к указанному сервису (TikTok — Sputnik)».

говорится в сообщении.

Там также отмечается, что основанием для принятия данного решения стало несоблюдение со стороны социальной сети закона, в котором определены виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

В пресс-службе уточнили, что блокировка была введена после получения министерством письма от Государственного комитета национальной безопасности республики.

Сайт и приложение соцсети TikTok уже перестали открываться у пользователей нескольких провайдеров в Кыргызстане. При этом у остальных проблем с доступом к ней пока не возникало.

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