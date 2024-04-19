Улица имени Слипченко появилась в Тракторозаводском районе Волгограда

Улица Федора Слипченко появится в Волгограде. Именем участника Сталинградской битвы, Народного учителя СССР, Почетного педагога региона и Почетного гражданина города-героя назовут новую улицу в Тракторозаводском районе. К 100-летию со дня рождения ветерана такое постановление подписал глава Волгограда Владимир Марченко, сообщили в мэрии.
— Решение принято по ходатайству коллектива ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Ф. Ф. Слипченко», — рассказали в горадминистрации.
Улица имени Слипченко пройдет вдоль здания кадетского корпуса. Она появится на месте безымянного проезда, где сейчас идет перспективная застройка. И будет продолжением улицы Тракторостроителей от улицы Михайлова до балки реки Мокрая Мечетка. Здесь планируют сделать дорогу, рядом также построят межвузовский кампус на 5 тысяч студентов, который сейчас проектируют архитекторы.
В Волгограде 19 апреля проходят торжества в честь 100-летнего юбилея Федора Слипченко. С утра открыли мемориальную доску на проспекте Ленина, 197 — в доме, где жил ветеран. После в кадетском корпусе устроили торжественное построение и открыли передвижную выставку, которая рассказывают о жизни, семье, фронтовых годах и работе Слипченко.