Улица имени Слипченко появилась в Тракторозаводском районе Волгограда

Улица имени Слипченко пройдет вдоль здания кадетского корпуса. Она появится на месте безымянного проезда, где сейчас идет перспективная застройка. И будет продолжением улицы Тракторостроителей от улицы Михайлова до балки реки Мокрая Мечетка. Здесь планируют сделать дорогу, рядом также построят межвузовский кампус на 5 тысяч студентов, который сейчас проектируют архитекторы.