Дугин ответил на петицию против школы им. Ильина

Иван Ильин — русский философ, политический мыслитель и публицист, известный в мире в первую очередь как специалист по философии Георга Гегеля. После Октябрьской революции критиковал большевиков. В 1922 году его приговорили к смертной казни, которая была заменена высылкой. В эмиграции стал одним из главных идеологов белого движения. Поддерживал в печати национал-социалистов, когда Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, но в 1938 году эмигрировал из Германии из-за ограничений на преподавание и публикации. В России начал издаваться в период перестройки. Философ последовательно выступал против тоталитаризма, но подвергал критике либерализм. Он считал, что государство должно поощрять добро и сдерживать зло, критиковал идеи Толстого о непротивлении злу насилием. Ильин видел в «государственной мудрости православия» связь государства и человека — христианская система ценностей должна соединить индивидуальную свободу и служение общему делу, подлинная государственность понимается как духовный союз. Несколько раз Ивана Ильина упоминал или цитировал Владимир Путин. «Я читаю Ильина, читаю до сих пор. У меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю», — говорил президент на заседании Валдайского клуба в 2021 году.