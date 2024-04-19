Куда сходить в Новосибирске на «Библионочь» — 2024

В субботу, 20 апреля, в Новосибирске в 13-й раз пройдёт культурная акция «Библионочь». В этом году она приурочена к празднованию Года семьи в России. Творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, поэтические чтения, книжные ярмарки — всё это ждёт гостей мероприятия. Рассказываем, куда можно сходить и на что посмотреть в этот день в столице Сибири.