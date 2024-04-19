Куда сходить в Новосибирске на «Библионочь» — 2024

В субботу, 20 апреля, в Новосибирске в 13-й раз пройдёт культурная акция «Библионочь». В этом году она приурочена к празднованию Года семьи в России. Творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, поэтические чтения, книжные ярмарки — всё это ждёт гостей мероприятия. Рассказываем, куда можно сходить и на что посмотреть в этот день в столице Сибири.
ГПНТБ, ул. Восход, 15
Библионочь в государственной публичной научно-технической библиотеке начнётся в 17:30 с мастер-класса по создаю обложки для любимой книги. Творческую встречу в выставочном зале на втором этаже проведёт художница-иллюстратор Настасья Алдошина.
В 18:00 начнётся концерт музыкальных групп. На площадке выступят новосибирская фолк-рок-группа «ШТО», инди-рок-группа «Милая», певица ARTA и другие. В 20:00 состоится бал от студии светского танца.
Кроме того, в библиотеке пройдёт книжная ярмарка, чтение сказок на испанском языке, мастер-классы по скорочтению, по лепке из глины и рисованию в разных техниках, лекции от педагогов-психологов, викторина, художественные и книжные выставки, а Институт археологии и этнографии СО РАН покажет фильм «Археология Новосибирской области». Подробную программу можно посмотреть здесь.
12+
НГОНБ, ул. Советская, 6
Областная научная библиотека также присоединилась к ежегодной акции. Начала культурной программы на площадке НГОНБ начнётся в 17:30 с музыкального мероприятия при участии гармониста Евгения Печкина. Открытие «Библионочи» запланировано на 18:00.
Гостей мероприятия ждёт литературный бал, спектакли, семейное караоке, сказки в темноте — их расскажут актриса театра им. Афанасьева Татьяна Жулянова, директор новосибирского Музея мировой погребальной культуры Татьяна Якушина и автор сказок Анастасия Безлюдина. Также в библиотеке пройдёт паблик-ток о семейных ценностях, кукольный спектакль, мастер-класс по жонглированию, семейное лото, краеведческая игротека, беседа с востоковедом Дарьей Ким и другое.
6+
Дом да Винчи, ул. Коммунистическая, 34
В соседнем с Областной библиотекой здании, где расположился Дом да Винчи, организаторы проведут мастер-класс по технике освоения звучащего художественного текста, импровизированный конкурс чтецов, музыкально-поэтическая программа новосибирского поэта Якова Семочкина и танцевально-музыкальная джазовая вечерняя программа.
12+
Театр «Глобус», ул. Каменская, 1
20 апреля в «Глобусе» откроется семейный читательский клуб «Большие уши» с участием артистов театра. Проект рассчитан на детей от 5 до 10 лет.
«Строчкой за строчкой будем погружаться в увлекательный мир детской литературы. Куда приведут нас герои? Какой поворот истории будет ждать на следующей странице? “Большие уши” созданы для тех, кто готов не только слушать, но и фантазировать, удивляться всей семьей!», — уточняют организаторы.
6+
Культурные мероприятия состоятся также в районных библиотеках города.
Вход на все мероприятия свободный.