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Студенческий мост в Нижнем Новгороде закроют 20 апреля

Восстановить пешеходное движение через овраг планируется в начале 2025 года.

Закрытие Студенческого моста в Нижнем Новгороде запланировано на 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Ранее обследование переправы показало ее неудовлетворительное состояние.

Специалисты планируют демонтировать аварийный мост, а также переложить проходящий по нему газопровод. Восстановить пешеходное движение через овраг будет возможно в начале 2025 года. До этого момента горожанам и туристам придется обходить закрытую на ремонт переправу либо по Малой Покровской, либо по Лыковой Дамбе.

Напомним, в Почаинском овраге будет разбит террасный парк. Работы по его созданию включают укрепление склонов и замену коллекторов. На финишном этапе проекта подрядчик высадит на территории более 1000 деревьев и 10 000 кустарников.

строительство