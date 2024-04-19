Студенческий мост в Нижнем Новгороде закроют 20 апреля

Специалисты планируют демонтировать аварийный мост, а также переложить проходящий по нему газопровод. Восстановить пешеходное движение через овраг будет возможно в начале 2025 года. До этого момента горожанам и туристам придется обходить закрытую на ремонт переправу либо по Малой Покровской, либо по Лыковой Дамбе.