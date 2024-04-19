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Самый теплый день: апрель удивил даже челябинских метеорологов

Минувший день, 18 апреля, в Челябинске оказался самым теплым за всю историю наблюдений метеорологов. Среднесуточная температура воздуха сегодня составила +17,9 градусов. Прошлый рекорд был в 2012 году (+17,8 градусов).

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +14°

Минимальное значение среднесуточной температуры −4,4 градусов отмечали в этот день в 1926 году. Также в июле прошлого года были зафиксированы экстремально высокая для этого времени температура: столбики термометра показывали +37 градусов.