Минимальное значение среднесуточной температуры −4,4 градусов отмечали в этот день в 1926 году. Также в июле прошлого года были зафиксированы экстремально высокая для этого времени температура: столбики термометра показывали +37 градусов.
Самый теплый день: апрель удивил даже челябинских метеорологов
Минувший день, 18 апреля, в Челябинске оказался самым теплым за всю историю наблюдений метеорологов. Среднесуточная температура воздуха сегодня составила +17,9 градусов. Прошлый рекорд был в 2012 году (+17,8 градусов).