Челябинцы планируют потратить на отпуск больше, чем москвичи

«Жители Челябинска планируют потратить на отпуск в 2024 году 71 тысячу рублей, в то время как москвичи — 70 тысяч», — сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
В среднем по России отпуск обойдется в 65 тысяч рублей.
Почти половина (47%) из россиян, кто собирается в поездку летом, решили забронировать частное жилье — квартиру или дом.
За границу планируют отправиться всего 5% опрошенных. Большинство россиян хотят посетить Краснодарский край и Сочи.
В прошлом году корреспондент «ФедералПресс» узнавал у челябинцев их планы на летний отпуск. Проводить летний отпуск в деревне у бабушки — один из самых популярных вариантов отдыха у опрошенных.