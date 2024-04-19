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Челябинцы планируют потратить на отпуск больше, чем москвичи

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля, ФедералПресс. Южноуральцы готовы потратить на отпуск больше москвичей. Челябинск занял четвертое место в рейтинге городов России. Лидером стал Екатеринбург.

Источник: Freepik

«Жители Челябинска планируют потратить на отпуск в 2024 году 71 тысячу рублей, в то время как москвичи — 70 тысяч», — сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

В среднем по России отпуск обойдется в 65 тысяч рублей.

Почти половина (47%) из россиян, кто собирается в поездку летом, решили забронировать частное жилье — квартиру или дом.

За границу планируют отправиться всего 5% опрошенных. Большинство россиян хотят посетить Краснодарский край и Сочи.

В прошлом году корреспондент «ФедералПресс» узнавал у челябинцев их планы на летний отпуск. Проводить летний отпуск в деревне у бабушки — один из самых популярных вариантов отдыха у опрошенных.

туризм и отдых