В Кузбассе фура столкнулась с ВАЗом, из-за чего погиб один водитель

По предварительной версии, водитель «ВАЗ-21140» на перекрёстке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество грузовому автомобилю «Мерседес», который ехал прямо, и столкнулся с ним. В результате 28-летний водитель легкого автомобиля умер на месте. Водитель грузовика не пострадал и рассказал, что не видел тормозного следа от ВАЗа, будто он совсем не тормозил.