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В Кузбассе фура столкнулась с ВАЗом, из-за чего погиб один водитель

Полицейские Промышленновского округа устанавливают обстоятельства утреннего ДТП.

Полицейские Промышленновского округа устанавливают обстоятельства утреннего ДТП, в котором погиб человек. Оно случилось около 10.20 на 164-ом километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга».

По предварительной версии, водитель «ВАЗ-21140» на перекрёстке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество грузовому автомобилю «Мерседес», который ехал прямо, и столкнулся с ним. В результате 28-летний водитель легкого автомобиля умер на месте. Водитель грузовика не пострадал и рассказал, что не видел тормозного следа от ВАЗа, будто он совсем не тормозил.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«При повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспорту, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо», — напоминает Госавтоинспекция.