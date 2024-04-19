Снег на время оставит Петербург без самокатов

Второй апрельский снегопад, который вот-вот должен накрыть Петербург, вновь отправил в спячку сервисы аренды самокатов. Прокат заработает, когда в город вернется весна.
Кикшеринговые компании Яндекс.go, Whoosh и Urent приостанавливают возможность арендовать электросамокаты из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает 19 апреля пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». «Прокат заработает, как только погодные условия стабилизируются и эксплуатация СИМ станет более безопасной», — говорится в сообщении.
Аналогичным образом сервисы кикшеринга приостанавливали работу в Петербурге в начале апреля, когда снегопад устроил в городе настоящий транспортный коллапс.
В пятницу, 19 апреля, в Петербурге ждут метель, мокрый снег и сильный ветер. К обеду город уже начало потихоньку укрывать. Видео с апрельским снегом петербуржцы делятся в соцсетях. А в Ленобласти дорожников перевели на усиленный режим работы, там ждут до 15 см снега. Зима в регионе продлится до конца недели.