Снег на время оставит Петербург без самокатов

В пятницу, 19 апреля, в Петербурге ждут метель, мокрый снег и сильный ветер. К обеду город уже начало потихоньку укрывать. Видео с апрельским снегом петербуржцы делятся в соцсетях. А в Ленобласти дорожников перевели на усиленный режим работы, там ждут до 15 см снега. Зима в регионе продлится до конца недели.