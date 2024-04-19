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ГИБДД Уфы объявила двухдневные массовые рейды

19 и 20 апреля в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей.

Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки будут направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание дорожная полиция уделит пресечению управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящим детей с нарушением требований законодательства.

ГИБДД призывает быть внимательными и взаимовежливыми. Ведомство настоятельно просит граждан использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в состоянии опьянения.

ГИБДД