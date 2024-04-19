Выяснилось, какие улицы перекроют для репетиции парада Победы в Новосибирске

Кроме того, в День Победы водителям запретят парковаться на площади Ленина, улице Ядринцевской (от Красного проспекта до улицы Каменской), улице Мичурина (от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе) и улице Депутатской (от Красного проспекта до улицы Серебренниковской). Ограничения на парковку будут действовать 4 мая с 07:00 до 18:00, 7 мая с 07:30 до 22:30, 8 мая с 08:00 до 18:00 и 9 мая с 07:00 до 13:00.