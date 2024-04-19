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Выяснилось, какие улицы перекроют для репетиции парада Победы в Новосибирске

В Новосибирске в начале мая перекроют несколько улиц из-за подготовки и проведения парада ко Дню Победы. Репетиции пройдут 4, 7 и 8 мая. Движение ограничат на участках Красного проспекта, улиц Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького и Чаплыгина, говорится в проекте постановления на сайте мэрии.

Также будет перекрыта четная сторона улицы Ипподромской от улицы Военной до улицы Фрунзе. 4 мая — с 13:00 до 16:00, 7 мая — с 18:30 до 22:30 и 9 мая — с 7:00 до 11:00.

Кроме того, в День Победы водителям запретят парковаться на площади Ленина, улице Ядринцевской (от Красного проспекта до улицы Каменской), улице Мичурина (от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе) и улице Депутатской (от Красного проспекта до улицы Серебренниковской). Ограничения на парковку будут действовать 4 мая с 07:00 до 18:00, 7 мая с 07:30 до 22:30, 8 мая с 08:00 до 18:00 и 9 мая с 07:00 до 13:00.

В этот день возможно закрытие станции метро «Площадь Ленина». Решение будет приниматься оперативным штабом УМВД в зависимости от ситуации.