В Воронеже отменили спектакль с Нонной Гришаевой

В Воронеже продолжаются отмены-переносы гастрольных мероприятий. Организатор спектакля «Шпионы навсегда», в котором играют Нонна Гришаева, Валерий Яременко и Александр Яцко, сообщил, что представление, планировавшееся на 16 мая в ВКЗ, отменяется.
А сегодня, 19 апреля, не состоится сразу два мероприятия. Сольный StandUp Тимура Каргинова (он должен был выступать в Доме актера), перенесли на июнь. А ирландское шоу Celtica, которое должно было пройти в МТС Live Холл Воронеж, передвинули аж на октябрь.