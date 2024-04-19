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В Воронеже отменили спектакль с Нонной Гришаевой

И перенесли два гастрольных шоу.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжаются отмены-переносы гастрольных мероприятий. Организатор спектакля «Шпионы навсегда», в котором играют Нонна Гришаева, Валерий Яременко и Александр Яцко, сообщил, что представление, планировавшееся на 16 мая в ВКЗ, отменяется.

А сегодня, 19 апреля, не состоится сразу два мероприятия. Сольный StandUp Тимура Каргинова (он должен был выступать в Доме актера), перенесли на июнь. А ирландское шоу Celtica, которое должно было пройти в МТС Live Холл Воронеж, передвинули аж на октябрь.

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