В Воронеже отменили спектакль с Нонной Гришаевой

А сегодня, 19 апреля, не состоится сразу два мероприятия. Сольный StandUp Тимура Каргинова (он должен был выступать в Доме актера), перенесли на июнь. А ирландское шоу Celtica, которое должно было пройти в МТС Live Холл Воронеж, передвинули аж на октябрь.