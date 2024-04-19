Rolls-Royce, Maybach, Bentley и Cadillac: Стало известно, сколько на Кубани дорогих автомобилей

Госавтоинспекция Кубани озвучила цифры по самым дорогим автомобилям, которые зарегистрированы в Краснодарском крае. По данным ведомства, в регионе Rolls-Royce, Maybach, Bentley и Cadillac оформлено более 400.
— Если брать все указанные марки, то более 400 таких машин в Краснодарском крае зарегистрировано. Больше всего из них — это Bentley, — сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре) начальник отдела пропаганды ГИБДД Краснодарского края Ирина Заватская. — На втором месте — автомобили Maybach. Такова статистика.
Представитель кубанской Госавтоинспекции также рассказала, в какие дни в Краснодарском крае происходит больше всего ДТП, назвала самые опасные перекрестки Кубани.