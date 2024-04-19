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Московские парки закрылись из-за непогоды

Все московские парки закрыли вход для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал Мосгорпарка.

Источник: РИА "Новости"

Жителям и гостям столицы напомнили, что при нахождении на улице необходимо быть осторожнее, а лучше и вовсе отложить на время прогулки. При этом в сообщении уточнили, что об открытии парков москвичей уведомят дополнительно.

Аналогичные сообщения появились в телеграм-каналах Парка Горького, парка «Сокольники» и Московского зоопарка.

Ранее стало известно, что МЖД приступила к усиленному режиму работы из-за штормового предупреждения в столице 19 апреля. Сейчас сотрудникам проводят дополнительные инструктажи о необходимости повышенной бдительности при следовании по участкам, расположенным в лесных массивах.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Москве 19 апреля. Как он утверждает, порывы ветра составят до 22 метров в секунду, а местами могут достигать 25 метров в секунду. Стихия усилится после 15:00, а утихнет только к середине ночи субботы.