В Пермском крае отреставрируют старейший монастырь

По данным Анны Батаговой, на территории Чердынского округа расположен 121 объект культурного значения и 95 археологических памятников. Сейчас в Чердыни ведется реставрация нескольких исторических зданий. В этом году планируется завершить ремонт бывшего мужского приходского училища на улице Юргановская 58. Уже летом здесь откроется экспозиция к юбилею Чердынского музея. Здание краеведческого музея, бывшей земской управы, будет в реставрации до 2025 года.