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В преддверии 9 мая в Омске начнет курсировать «Трамвай победы»

В тематическом трамвае солисты муниципальных заведений споют с омичами.

Источник: Комсомольская правда

В Омске перед 9 мая запустят тематический «Трамвай победы». Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Омск присоединился к федеральному музыкальному проекту «Трамвай победы».

— В городском трамвае № 4, который следует по маршруту: улица Котельникова — поселок Амурский, 6, 7, 8 и 9 мая с 10:00 до 17:00 солисты муниципальных учреждений культуры и образования вместе с пассажирами исполнят песни военных лет, — рассказал мэр в телеграм-канале.

В тематическом трамвае установят экран и необходимое звуковое оборудование. Пассажирам подарят сборники военных песен.