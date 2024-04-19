В преддверии 9 мая в Омске начнет курсировать «Трамвай победы»

— В городском трамвае № 4, который следует по маршруту: улица Котельникова — поселок Амурский, 6, 7, 8 и 9 мая с 10:00 до 17:00 солисты муниципальных учреждений культуры и образования вместе с пассажирами исполнят песни военных лет, — рассказал мэр в телеграм-канале.