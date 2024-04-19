Три основных признака нехватки витаминов весной

— Яркий признак проблем с иммунитетом и сезонного гиповитаминоза — частые болезни. Это могут быть как полноценные инфекционные заболевания, так и череда более лёгких простуд — с насморком, заложенностью носа и другими типичными симптомами, — уточнила врач.