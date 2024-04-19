Три основных признака нехватки витаминов весной

Частые болезни весной являются признаком гиповитаминоза и проблем с иммунитетом, рассказала российский аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова. Кроме того, на дефицит витаминов могут указывать апатия и недосып, а также изменение цвета и структуры кожи.
— Яркий признак проблем с иммунитетом и сезонного гиповитаминоза — частые болезни. Это могут быть как полноценные инфекционные заболевания, так и череда более лёгких простуд — с насморком, заложенностью носа и другими типичными симптомами, — уточнила врач.
Давлятова посоветовала следить за общим самочувствием. Она объяснила, что потеря интереса к жизни, апатичность, сонливость указывают на витаминный дефицит. Помимо этого, чрезмерная сухость кожи, трещинки в уголках рта также являются признаками нехватки витаминов.
Врач уточнила, что для профилактики гиповитаминоза нужно почаще проводить время на свежем воздухе. Доктор также порекомендовала добавить в рацион сезонные овощи.