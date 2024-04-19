Врач рассказал, когда лучше всего пить кофе

Пить кофе лучше всего через 10−15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, рассказал российский врач-нарколог Марат Сараев. Специалист подчеркнул, что до еды стоит отказаться от напитка. В кофе содержатся элементы, которые могут негативно повлиять на слизистую пищевода и вызвать раздражение желудка.
Кофе может как взбодрить, так и оказать абсолютно противоположный эффект. Это зависит от индивидуальных особенностей человека. По словам специалиста, бодрит не сам кофеин, а ингредиенты, содержащиеся в кофейных зернах.
— Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню — это всё даёт эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряжённости, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет, — пояснил Сараев.