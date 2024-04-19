Ураганный ветер продолжит бушевать в Самарской области 20 апреля

В субботу, 20 апреля, ночью в Самарской области продолжит бушевать сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Местами сохранится усиление юго-восточного ветра, порывы которого достигнут 15−18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Напомним, на 19 апреля ветер прогнозировался до 21 м/с.