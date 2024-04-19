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Из кладовщицы в миллионеры: жительница Новосибирска выиграла в лотерею почти 29 млн рублей

Победительница уже определилась, как распорядится выигранными средствами.

Источник: Reuters

Жительница Новосибирской области, работающая кладовщиком на птицефабрике, стала обладательницей рекордного суперприза лотереи «Охота» от «Столото», выиграв почти 29 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Счастливый билет Наталья Савченко приобрела 22 марта 2024 года, отметив числа интуитивно. Увидев многомиллионный выигрыш в мобильном приложении «Столото», победительница сначала не поверила своим глазам. Первой радостную новость она сообщила дочери, которая также была поражена такой удачей.

Наталья уже определилась, как распорядится выигранными средствами. В первую очередь она планирует приобрести недвижимость для дочери, которая вместе с семьей сейчас вынуждена арендовать жилье.

Часть выигрыша победительница намерена пожертвовать на благотворительность. Кроме того, полученные деньги позволят Наталье избавиться от финансовых обязательств перед банком.

Победительница признается, что любит числовые лотереи и с удовольствием начала участвовать в розыгрышах «Охоты», как только узнала о ее появлении.

Она считает, что удача улыбнулась ей благодаря доброте и жизнерадостности, и призывает всех участников лотерей верить в себя и свою фортуну. Вдохновленная своим выигрышем, Наталья планирует и дальше участвовать в «Охоте», надеясь повторить свой успех.