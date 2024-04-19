Из кладовщицы в миллионеры: жительница Новосибирска выиграла в лотерею почти 29 млн рублей

Победительница признается, что любит числовые лотереи и с удовольствием начала участвовать в розыгрышах «Охоты», как только узнала о ее появлении.



Она считает, что удача улыбнулась ей благодаря доброте и жизнерадостности, и призывает всех участников лотерей верить в себя и свою фортуну. Вдохновленная своим выигрышем, Наталья планирует и дальше участвовать в «Охоте», надеясь повторить свой успех.