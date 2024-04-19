В Уфе около Висячего камня планируется построить аттракцион зиплайн

Планируется, что с его открытием появится 6 дополнительных рабочих мест. В планах у предпринимателя инвестировать в бизнес около 3,5 миллиона рублей.
Напомним, что зиплайн — это спуск по стальному тросу с отрывом от земли с перемещением из одной наземной точки в другую. Изначально концепция зиплайн задумывалась как гравитационное устройство для доставки людей и грузов через реки, овраги, каньоны, джунгли и другие труднопроходимые или непроходимые препятствия.
Ранее Башинформ сообщил о том, что у горы Иремель в Башкирии построят круглогодичный туристический комплекс.