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В Уфе около Висячего камня планируется построить аттракцион зиплайн

На инвестиционном часе в администрации Калининского района Уфы предприниматель представил план открытия аттракциона зиплайн около Висячего камня.

Планируется, что с его открытием появится 6 дополнительных рабочих мест. В планах у предпринимателя инвестировать в бизнес около 3,5 миллиона рублей.

Напомним, что зиплайн — это спуск по стальному тросу с отрывом от земли с перемещением из одной наземной точки в другую. Изначально концепция зиплайн задумывалась как гравитационное устройство для доставки людей и грузов через реки, овраги, каньоны, джунгли и другие труднопроходимые или непроходимые препятствия.

Ранее Башинформ сообщил о том, что у горы Иремель в Башкирии построят круглогодичный туристический комплекс.

туризм и отдых