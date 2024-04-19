Отопление отключат в Костанае 22 апреля

Согласно алгоритму, завершение отопительного сезона наступает при условии установившейся среднесуточной температуры наружного воздуха на протяжении 3 — 5 суток выше 10 градусов тепла. Среднесуточная температура наружного воздуха в Костанае, начиная с 16 апреля, варьировалась от +9 до +16,9 градуса. В связи с этим, 22 апреля будет производиться отключение.