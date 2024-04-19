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Власти Сочи составили топ-5 популярных мест курорта в 2024 году

Список самых любимых мест гостей и жителей Сочи составили в мэрии.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Сочи составили список самых популярных мест курорта. Топом лучших мест для посещения поделилась первый заммэра города Светлана Калинина в своем телеграм-канале.

«По итогам первых двух месяцев 2024 года мы с гордостью представляем вам ТОП-5 самых популярных мест в Сочи, которые завоевали сердца как гостей, так и жителей города!», — написала она.

Так, в список излюбленных достопримечательностей Сочи попали горнолыжный курорт «Роза Хутор», объект историко-культурного наследия «Башня на горе Большой Ахун», Олимпийский парк, дом-музей «Дача Сталина». Кроме того, в топе оказалась обзорная экскурсия по центральным улицам курорта.

«В каждом уголке скрыты удивительные истории и впечатляющие достопримечательности», — отметила Светлана Калинина.

Ранее стало известно, что Сочи вошел в топ-3 желанных городов для весеннего отдыха россиян. В это время на курорте можно любоваться цветением сакуры и экзотических растений.

Тем временем городские пляжи Сочи активно готовят к встрече туристов.

туризм и отдых