Власти Сочи составили топ-5 популярных мест курорта в 2024 году

В мэрии Сочи составили список самых популярных мест курорта. Топом лучших мест для посещения поделилась первый заммэра города Светлана Калинина в своем телеграм-канале.
«По итогам первых двух месяцев 2024 года мы с гордостью представляем вам ТОП-5 самых популярных мест в Сочи, которые завоевали сердца как гостей, так и жителей города!», — написала она.
Так, в список излюбленных достопримечательностей Сочи попали горнолыжный курорт «Роза Хутор», объект историко-культурного наследия «Башня на горе Большой Ахун», Олимпийский парк, дом-музей «Дача Сталина». Кроме того, в топе оказалась обзорная экскурсия по центральным улицам курорта.
«В каждом уголке скрыты удивительные истории и впечатляющие достопримечательности», — отметила Светлана Калинина.
Ранее стало известно, что Сочи вошел в топ-3 желанных городов для весеннего отдыха россиян. В это время на курорте можно любоваться цветением сакуры и экзотических растений.
Тем временем городские пляжи Сочи активно готовят к встрече туристов.