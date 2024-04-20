Дети-вандалы перед праздником испортили Мемориал Славы в Тулуне

Случай детского вандализма произошел в городе Тулун Иркутской области. Администрация города сообщила, что несовершеннолетние покусились на Мемориал Славы. Совсем недавно у скульптуры провели ремонт накануне празднования Дня призывника 19 апреля. Тем не менее вандалов это не остановило.
— Игравших мальчишек привлекли следы ремонта у Мемориала Славы, они стали старательно отрывать новую плитку у памятника. В итоге ремонт придется делать снова, — рассказывают в администрации города.
Юные хулиганы даже попали на видео, теперь этот материал направлен правоохранительным органам, а родителям виновных придется возместить нанесенный ущерб.
Впрочем, большинство жителей города выбирают порядок, они все активнее присоединяются к месяцу субботников, которые проходят в Тулуне. Организации города тоже не остаются в стороне, например, 19 апреля на уборку вышли сотрудники и воспитанники детского сада «Светлячок».