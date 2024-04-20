Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети-вандалы перед праздником испортили Мемориал Славы в Тулуне

Незадолго до проделок детей у памятника провели ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Случай детского вандализма произошел в городе Тулун Иркутской области. Администрация города сообщила, что несовершеннолетние покусились на Мемориал Славы. Совсем недавно у скульптуры провели ремонт накануне празднования Дня призывника 19 апреля. Тем не менее вандалов это не остановило.

— Игравших мальчишек привлекли следы ремонта у Мемориала Славы, они стали старательно отрывать новую плитку у памятника. В итоге ремонт придется делать снова, — рассказывают в администрации города.

Юные хулиганы даже попали на видео, теперь этот материал направлен правоохранительным органам, а родителям виновных придется возместить нанесенный ущерб.

Впрочем, большинство жителей города выбирают порядок, они все активнее присоединяются к месяцу субботников, которые проходят в Тулуне. Организации города тоже не остаются в стороне, например, 19 апреля на уборку вышли сотрудники и воспитанники детского сада «Светлячок».

ЖКХ