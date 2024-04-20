Дети-вандалы перед праздником испортили Мемориал Славы в Тулуне

Случай детского вандализма произошел в городе Тулун Иркутской области. Администрация города сообщила, что несовершеннолетние покусились на Мемориал Славы. Совсем недавно у скульптуры провели ремонт накануне празднования Дня призывника 19 апреля. Тем не менее вандалов это не остановило.