Памятник Манасу открыли в Астане

«Как вы знаете, два года назад в Бишкеке был открыт памятник великому Абаю. Я специально посетил церемонию его открытия. Такие добрые инициативы, несомненно, будут способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами», — сказал президент Казахстана.