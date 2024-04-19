Нижегородские кинотеатры отказались показывать голливудские фильмы

Кинотеатры в Нижнем Новгороде отказались от показа голливудских фильмов в пользу отечественной кинопродукции. Об этом пишет «Ъ-Приволжье». Решение было поддержано всеми российскими кинотеатрами, входящими в ассоциацию владельцев кинотеатров.
Голливудские фильмы-нелегалы были убраны из афиш до конца майских праздников. Ранее было предложено начать федеральный проект по разработке 550 российских фильмов до 2030 года, на что предлагалось выделить 200 млрд рублей.
Участники рынка креативных индустрий признались, что российское кино еще не может заменить зарубежное. Поэтому по сей день кинотеатры испытывают трудности.