Кассационная инстанция увеличила компенсацию Фатхулле Исхакову до 6 млн рублей

Как сообщал «Ъ-Уфа», Фатхулла Исхаков был приговорен к 15 годам колонии строгого режима (позже срок был уменьшен до 13 лет) за покушение на убийство трех человек. В мае 2023 года Верховный суд России отменил приговор, признав за пенсионером право на реабилитацию. Исхаков заявил иск, в котором просил взыскать с Минфина России 450 млн руб. компенсации за незаконное уголовное преследование. В сентябре того же года Ленинский районный суд Уфы обязал Министерство финансов России выплатить истцу 31,6 млн руб. Решением остались недовольны обе стороны. Апелляционная инстанция снизила сумму компенсации до 2 млн руб. Кассационная жалоба пенсионера рассматривалась с марта.