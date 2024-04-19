Казанская ханша вернулась в Национальный музей

Напомним, что Сююмбике — дочь ногайского бия Юсуфа и прапраправнучка Идегея. В 12 лет ее выдали замуж за казанского хана Джан-Али. Когда в результате переворота хан был убит, Сююмбике выдали замуж за Сафа-Гирея. Она была его пятой женой, а после его смерти мужа правила Казанским ханством в 1549—1551 годы, поскольку их сын Утямыш-Гирей был еще слишком мал. По требованию Ивана Грозного ее выдали замуж за касимовского правителя Шах-Али, который в третий раз стал казанским ханом. Последние годы жила в Касимове. Сююмбике стала одним из легендарных символов татарской истории, а башня в Кремле получила ее имя.