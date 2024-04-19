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В Казани 30 апреля пройдет конкурс «Кристальная Корона Татарстана 2024»

Зрителей ожидает незабываемое шоу.

Источник: Комсомольская правда

XII Открытый конкурс национального (исторического) костюма и творчества «Кристальная Корона Татарстана 2024» пройдет в Казани 30 апреля. Местом проведения выбрана площадка в КДК им В. И. Ленина.

Как уже понятно из названия конкурса, на нем будут представлены костюмы разных народов мира, также запланировано дефиле от известных дизайнеров и показ потрясающих вечерних нарядов.

«Зрителей ждет незабываемое шоу с участием одаренных и талантливых детей и взрослых», — сообщает организатор конкурса модельная школа «Ильдан-Лик».

Всего на сцену выйдет 21 финалист. Самой юной участнице всего 4 года, а самой взрослой 71 год. Все они будут претендовать на главный приз конкурса — «Корона российской империи», изготовленная по эксклюзивному заказу.

мода и красота