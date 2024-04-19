«Ждёте лето?» Петербург начало заметать снегом

В Петербург пришел обещанный снег: на дорогах и тротуарах пока больше мокро, а вот газоны уже укрывает белым одеялом. Посмотрите, как город встречает уже второй апрельский снегопад.
Первый снег 19 апреля полетел в Петербурге около 11 часов утра, делились горожане. На дорогах и тротуарах он пока что успевает растаять, образуя лужи. Хотя на термометре, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», −2,6 градуса.
А вот газоны на улицах, в садах и парках уже наращивают снежную шапку. Как и ограды, рекламные щиты, уличные столики и скамейки, зонты и капюшоны прохожих и крыши проезжающих машин. Грустно стоят одинокие самокаты — из-за непогоды сервисы их аренды в Петербурге временно не работают.
Снег сыплется из водосточных труб, укрывает уже распустившие листья деревья. А читатели «Фонтанки» не унывают в ожидании лета.
Пока что Петербург заносит снегом вполне щадяще. Синоптики обещали метель и ветер порывами до 17 м/с, но они, видимо, еще впереди. Чего не скажешь о Ленинградской области, которая уже может похвастать вполне зимними пейзажами. В Лужском районе, например, снег валит хлопьями и уже насыпал сугробы.
А вот так выглядит платная трасса М-11 «Нева» в Ленобласти. Судя по табло переменной информации, из-за снега на магистрали разрешенную скорость ограничили до 70 км/ч, хотя только 15 апреля там перешли на летний режим, позволяющий разгоняться до 130 км/ч.