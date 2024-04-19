«Ждёте лето?» Петербург начало заметать снегом

Пока что Петербург заносит снегом вполне щадяще. Синоптики обещали метель и ветер порывами до 17 м/с, но они, видимо, еще впереди. Чего не скажешь о Ленинградской области, которая уже может похвастать вполне зимними пейзажами. В Лужском районе, например, снег валит хлопьями и уже насыпал сугробы.