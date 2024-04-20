Спикер думы Иркутска вместе с мэром почтил память почетного гражданина Николая Салацкого

«Иркутск 20-го века, его облик, масштаб — заслуга Николая Салацкого. Он заложил хорошие традиции. Это пример бережного отношения к наследию и стремления к развитию. Мы благодарны градоначальнику за вклад в развитие областного центра. Сегодня продолжаем его дело по преобразованию города. Имя Николая Францевича навсегда вписано в историю. Вспоминать его добрыми словами будет еще не одно поколение иркутян», — отметил Руслан Болотов.