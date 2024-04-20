Спикер думы Иркутска вместе с мэром почтил память почетного гражданина Николая Салацкого

20 апреля исполняется 105 лет со дня рождения почетного гражданина, участника Великой Отечественной войны, председателя Иркутского горисполкома Николая Францевича Салацкого. На торжественном митинге память о нем почли мэр города Руслан Болотов, спикер думы Иркутска Евгений Стекачев, председатель Совета Почетных граждан областного центра Гайдар Гайдаров, экс-губернатор Иркутской области, Почетный гражданин города Иркутска Борис Говорин, первый секретарь Кировского райисполкома Александр Савин, внучки Николая Францевича Юлия, Елена, представители администрации и местные жители. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
Николай Салацкий был председателем Иркутского горисполкома 18 лет (с 1962 по 1980 годы). За это время было построено 36 новых школ и около 100 детских садов, Ново-Иркутская ТЭЦ, микрорайоны Лисиха, Солнечный, Синюшина Гора и Ново-Ленино, Дворец спорта, Иннокентьевский мост, мемориал «Вечный огонь», запущено движение автобусов. Под его руководством были сохранены многие исторические объекты города и области: поднят со дна Байкала ледокол «Ангара», отреставрированы Богоявленский собор и Спасская церковь, открыт Дом-музей Волконских.
«Иркутск 20-го века, его облик, масштаб — заслуга Николая Салацкого. Он заложил хорошие традиции. Это пример бережного отношения к наследию и стремления к развитию. Мы благодарны градоначальнику за вклад в развитие областного центра. Сегодня продолжаем его дело по преобразованию города. Имя Николая Францевича навсегда вписано в историю. Вспоминать его добрыми словами будет еще не одно поколение иркутян», — отметил Руслан Болотов.
«Мы чествуем легенду нашего города. Именно с его помощью Иркутск начал развиваться. Это человек мощнейшей энергии, трудоспособности. Он работал без выходных, полностью отдавая себя своему делу. Это настоящий пример патриотизма. Я горжусь, что здесь работал такой великий человек как Николай Францевич, который оставил колоссальный след в развитии областного центра», — подчеркнул Евгений Стекачев.