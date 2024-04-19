Из Советского в Судак запустили автобусы

В Крыму с 19 апреля запустили автобусы по маршруту «Советский-Судак». Об этом пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта Крыма.
По информации ведомства, автобусы на данном маршруте решили запустить по многочисленным просьбам пассажиров.
В Крыму с 19 апреля запустили автобусы «Советский-Судак».
В Крыму с 19 апреля запустили автобусы по маршруту «Советский-Судак». Об этом пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта Крыма.
По информации ведомства, автобусы на данном маршруте решили запустить по многочисленным просьбам пассажиров.