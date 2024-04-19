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Из Советского в Судак запустили автобусы

В Крыму с 19 апреля запустили автобусы «Советский-Судак».

В Крыму с 19 апреля запустили автобусы по маршруту «Советский-Судак». Об этом пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта Крыма.

По информации ведомства, автобусы на данном маршруте решили запустить по многочисленным просьбам пассажиров.