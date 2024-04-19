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Доехали за две минуты: в Волгограде полицейские и водитель автобуса спасли жизнь пассажиру

Волгоградские полицейские спасли жизнь пассажиру автобуса.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде инспекторы ДПС Алексей Ефанов и Евгений Белозеров помогли водителю автобуса № 43 спасти жизнь пассажиру, у которого внезапно случился микроинсульт. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это произошло 4 апреля ранним утром.

Александр Руссков, находившейся за рулем общественного транспорта, увидел, что пассажиру стало плохо. Он принял решение ехать сразу в больницу, не дожидаясь скорую. По пути увидел полицейских, к которым и обратился за помощью.

— Инспекторы, включив сигнальную громкоговорящую установку, сопроводили автобус с пассажиром. В пути следования полицейские позвонили медикам ближайшей клинической больницы № 4 и сообщили о случившемся. В течение 2 минут они доехали до медицинского учреждения, — уточнили в полиции региона.

Мужчине оказали необходимую помощь. Сейчас его состояние улучшилось.

ГИБДД