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«Остановите беспредел по отношению к детям» — иркутяне записали обращение к президенту с просьбой запретить строительство высоток рядом с детсадом

Жители Студгородка города Иркутска вышли на акцию протеста против планируемого строительства двух многоэтажных домов (12 и 16 этажей) в непосредственной близости от детского сада № 89, а также Школы Леонова.

Источник: МК.RU Иркутск

Горожане обеспокоены, что строительство негативно скажется на детях, особенно на воспитанниках детского сада, где есть группы для слабовидящих детей с ограниченными возможностями здоровья. Шум, пыль и вибрации от стройки могут нарушить режим дня и сон детей, а также представлять угрозу безопасности.

Иркутяне также указывают на то, что район уже перегружен и испытывает нехватку парковых зон, школ и другой инфраструктуры. Узкие дороги не справятся с дополнительным потоком транспорта, что создаст проблемы для жителей и экстренных служб.

Известно, что земля выделена для строительства жилья сотрудникам ИРНИТУ. Компания «Дом.РФ» передала в безвозмездное пользование жилищно-строительному кооперативу «На Игошина» 1,1 гектара земли в Иркутске именно для этой цели — на 138 квартир. При этом жители считают, что место выбрано неудачно и требуют перенести стройку в другое место.

Дополнительное возмущение граждан вызвало и то, что на встречу с жителями пришел лишь проектировщик, представители застройщика и руководства ИРНИТУ отсутствовали. На общественные слушания горожан и вовсе не приглашали.

Люди намерены продолжать борьбу против строительства и добиваться переноса проекта в другое место. Многие начали объединяться через соцсети — сегодня уже 140 человек. Часть из них пришли на собрание, где и записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в прокуратуру и другие инстанции, чтобы их услышали и помогли в сложившейся ситуации.

Путин Владимир
строительство