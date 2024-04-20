«Остановите беспредел по отношению к детям» — иркутяне записали обращение к президенту с просьбой запретить строительство высоток рядом с детсадом

Горожане обеспокоены, что строительство негативно скажется на детях, особенно на воспитанниках детского сада, где есть группы для слабовидящих детей с ограниченными возможностями здоровья. Шум, пыль и вибрации от стройки могут нарушить режим дня и сон детей, а также представлять угрозу безопасности.
Иркутяне также указывают на то, что район уже перегружен и испытывает нехватку парковых зон, школ и другой инфраструктуры. Узкие дороги не справятся с дополнительным потоком транспорта, что создаст проблемы для жителей и экстренных служб.
Известно, что земля выделена для строительства жилья сотрудникам ИРНИТУ. Компания «Дом.РФ» передала в безвозмездное пользование жилищно-строительному кооперативу «На Игошина» 1,1 гектара земли в Иркутске именно для этой цели — на 138 квартир. При этом жители считают, что место выбрано неудачно и требуют перенести стройку в другое место.
Дополнительное возмущение граждан вызвало и то, что на встречу с жителями пришел лишь проектировщик, представители застройщика и руководства ИРНИТУ отсутствовали. На общественные слушания горожан и вовсе не приглашали.
Люди намерены продолжать борьбу против строительства и добиваться переноса проекта в другое место. Многие начали объединяться через соцсети — сегодня уже 140 человек. Часть из них пришли на собрание, где и записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в прокуратуру и другие инстанции, чтобы их услышали и помогли в сложившейся ситуации.