«Остановите беспредел по отношению к детям» — иркутяне записали обращение к президенту с просьбой запретить строительство высоток рядом с детсадом

Люди намерены продолжать борьбу против строительства и добиваться переноса проекта в другое место. Многие начали объединяться через соцсети — сегодня уже 140 человек. Часть из них пришли на собрание, где и записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в прокуратуру и другие инстанции, чтобы их услышали и помогли в сложившейся ситуации.