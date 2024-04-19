Запуск фонтанов в Петербурге перенесли на 27 апреля

Погода в Петербурге в середине апреля складывается довольно странным образом. Хотя на календаре и весна, за окном стоит настоящая зима. В связи с этим сезон фонтанов, которые должны были запустить уже 22 апреля, стартует на пять дней позже. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».