Запуск фонтанов в Петербурге перенесли на 27 апреля

Погода в Петербурге в середине апреля складывается довольно странным образом. Хотя на календаре и весна, за окном стоит настоящая зима. В связи с этим сезон фонтанов, которые должны были запустить уже 22 апреля, стартует на пять дней позже. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
— 79 фонтанов заработают в Петербурге 27 апреля. В том числе водные жемчужины запустят в парке 300-летия Санкт-Петербурга, в Московском парке Победы и у Российской национальной библиотеки. Работать они будут с девяти утра до десяти часов вечера, — добавили в пресс-службе.
Еще шесть сооружений запустят чуть позже — 1 мая. Речь идет о светомузыкальном фонтане в Петергофе на Торговой площади, фонтане у Гостиного двора в Кронштадте, фонтане «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, большом фонтане в поселке Металлострой, а также фонтанных комплексах на Московской площади и площади Ленина. А работать они будут до 23:00.
Сейчас специалисты продолжают вести подготовку сооружений, чтобы все 85 фонтанов могли радовать жителей и гостей Северной столицы.