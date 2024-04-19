Спектакли, кино и мастер-классы — АФИША выходных в Краснодаре

В сказке «Курочка Ряба» героиня снесла необычное золотое яйцо, которое привлекло внимание жадной Лисицы. Она замышляет хитрость и убеждает Волка похитить яйцо у Деда и Бабы. Волк успешно выполняет задание, но вместо того, чтобы вернуть яйцо Лисе, он решает сохранить его для себя. Лиса, в свою очередь, мечтает высидеть из яйца новую курицу, которая будет нести золотые яйца. Она заставляет Волка высиживать яйцо, и он долго лежит и греет его.