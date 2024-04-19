Спектакли, кино и мастер-классы — АФИША выходных в Краснодаре

Выходные пролетают «со скоростью света», поэтому есть повод сделать их яркими и запоминающимися. Провести уикенд с пользой для души и зарядиться приятными эмоциями поможет культурная программа Краснодара. Афишу на выходные предоставляет ИА KrasnodarMedia.
Спектакль «Золотой цыплёнок» (0+)
В сказке «Курочка Ряба» героиня снесла необычное золотое яйцо, которое привлекло внимание жадной Лисицы. Она замышляет хитрость и убеждает Волка похитить яйцо у Деда и Бабы. Волк успешно выполняет задание, но вместо того, чтобы вернуть яйцо Лисе, он решает сохранить его для себя. Лиса, в свою очередь, мечтает высидеть из яйца новую курицу, которая будет нести золотые яйца. Она заставляет Волка высиживать яйцо, и он долго лежит и греет его.
Когда: 19 апреля, 17:00.
Где: Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130.
Спектакль «За двумя зайцами» (12+)
Существует порода людей, которые пакостят так мило, что хочется им простить, а то и влюбиться. Любовь, большая и настоящая, слепа, но нам ее так не хватает. Когда история объединена с музыкой, песнями, танцами и юмором, следить за метаниями Свирида Голохвастого между Проней Прокоповной и Галей — это удовольствие.
Когда: 19 апреля, 18:30.
Где: Краснодарский театр драмы им. Горького, Красноармейская, 110.
Мастер-класс «Спасибо тем, кто нас сегодня защищает!» (6+)
Дети и взрослые покажут мастерство и изготовят объёмные открытки из цветной бумаги.
Когда: 20 апреля, 12:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
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Фильм «Сто лет тому вперёд» (6+)
Коля и Алиса живут в разных временных периодах: Коля в современной Москве, влюбленный в видеоигры и рэп, в то время как Алиса живет на сто лет позже, знает об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Их судьбы пересекаются, когда зло, потерпевшее поражение, стремится вернуться, и их встреча станет решающей для судьбы вселенной.
Когда: 20 апреля, 10.15.
Где: Каро 8 Галерея Краснодар, ул. Володи Головатого, 313.
Спектакль «Мёртвые души» (12+)
«Мертвые души» Гоголя — эпос, который запечатлевает в себе картину целой эпохи. С удивительной точностью и юмором автор изображает русскую натуру, ее привычки, манеры, характер и пороки.
Когда: 20 апреля, 18:00.
Где: Краснодарский молодежный театр, ул. Митрофана Седина, 28.
Концерт «Три дня дождя» (16+)
Не пропустите концерт группы, который ждали так долго. Этот день и вечер превратятся в незабываемые воспоминания. Откройте для себя новые детали и наслаждайтесь приятной музыкой.
Когда: 19 апреля, 20:00.
Где: Олимп, ул. Береговая, 144.
Концерт «Битва комиков» (18+)
Когда: 20 апреля, 20:00.
Где: Ринго, ул. Калинина, 269.
Игровая программа «Погода в доме» (6+)
На мероприятие всей семьёй -игровая программа, посвящена Дню земли, состоится в Чистяковской роще Краснодара.
Когда: 21 апреля, 12:00.
Где: Чистяковская роща, ул. Колхозная, 86.
Фильм «Манкимен» (18+)
В жестоком мире Мумбаи Манкимэн стал бойцом, не знающим страха. В этом мрачном мире он борется с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, защищая обездоленных.
Когда: 21 апреля, 14:15.
Где: Монитор СБС, ул. Уральская, 79/1.
Опера «Паяцы» (6+)
«Паяцы» Леонкавалло ближе к эстетике ХХ века, чем к нафталиновым эпопеям предыдущих веков. Массовые сцены напоминают кинодетективы о мафии. Непродолжительность (немного более часа) и динамика сюжета делают этот опус идеальным выбором для новичков в мире оперного искусства.
Когда: 21 апреля, 17:00.
Где: Краснодарский музыкальный театр, ул. Красная, 44.
Спектакль «Собачье сердце» (16+)
Во времена медицинских опытов ценность человечности уступает место на втором плане. История Профессора Преображенского полна надежды и разочарования, так как он не может создать идеального члена общества, идя против природы. Булгаковская сатира, заключенная в ставшие крылатыми фразы, будет представлена на сцене театра драмы, и ее возвращение символично, учитывая, что времена меняются, но нравы остаются.
Когда: 21 апреля, 17:00.
Где: Краснодарский театр драмы им. Горького, ул. Красноармейская, 110.