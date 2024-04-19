В Воронеже с 22 апреля изменится схема движения транспорта на улице Остужева

Изменения коснутся участка дороги, где продолжают строить транспортную развязку — от дома № 31 (онкологический центр) до дома № 45 В (пересечения с улицей Урывского). Там будут заниматься оборудованием новых коммуникаций, а также менять асфальт на проезжей части. В связи с этим будет закрыт проезд по полосам, ведущим от трассы «Дон» к центру Воронежа, а машины временно перенаправят на встречные полосы.