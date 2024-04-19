В Воронеже с 22 апреля изменится схема движения транспорта на улице Остужева

С понедельника, 22 апреля, изменится схема движения транспорта по улице Остужева. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
Изменения коснутся участка дороги, где продолжают строить транспортную развязку — от дома № 31 (онкологический центр) до дома № 45 В (пересечения с улицей Урывского). Там будут заниматься оборудованием новых коммуникаций, а также менять асфальт на проезжей части. В связи с этим будет закрыт проезд по полосам, ведущим от трассы «Дон» к центру Воронежа, а машины временно перенаправят на встречные полосы.
Вернуть прежнюю схему организации дорожного движения планируют не скоро. Подрядчик планирует сделать работы до конца мая. Соответственно, временная схема движения может действовать около месяца.