Четыре миллиардера из Челябинской области попали в сотню самых богатых бизнесменов по версии Forbes

Самым богатым южноуральским бизнесменом по-прежнему остаётся председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. В этом году он занял 13-ю строчку рейтинга. Его состояние оценивается в 10,6 миллиардов долларов.
Вторым самым богатым бизнесменом Челябинской области оказался Сергей Студенников со своей семьёй. Состояние основателя SPS-холдинга и сети магазинов «Красное&Белое» составляет 3,2 миллиарда долларов. В этом году владелец алкогольного бизнеса занял 44-ю строчку рейтинга Forbes, тогда как годом ранее он был на 78 месте с состоянием в 1,5 миллиарда долларов.
Третьим в Челябинской области и 84-м в рейтинге стал Константин Струков. Глава компании «Южуралзолото», акциями которой владеет зарегистрированная на Кипре Ugold Ltd, заработал 1,6 миллиарда долларов, увеличив своё состояние с прошлого года на 300 миллионов долларов (тогда он занимал 91-ю позицию топа).
Председатель совета «Рыбаков Фонда» и совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков расположился на 94-й строчке рейтинга Forbes. Его состояние, как и в прошлом году, оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Годом ранее Рыбаков занимал 84-е место в списке.
Напомним, ранее журнал Forbes Woman составил рейтинг самых богатых женщин России, которые самостоятельно заработали капитал. В почётном списке оказалась челябинка Елена Соболева — жена основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова. Она заняла 10-ю строчку.