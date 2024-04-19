Четыре миллиардера из Челябинской области попали в сотню самых богатых бизнесменов по версии Forbes

Вторым самым богатым бизнесменом Челябинской области оказался Сергей Студенников со своей семьёй. Состояние основателя SPS-холдинга и сети магазинов «Красное&Белое» составляет 3,2 миллиарда долларов. В этом году владелец алкогольного бизнеса занял 44-ю строчку рейтинга Forbes, тогда как годом ранее он был на 78 месте с состоянием в 1,5 миллиарда долларов.