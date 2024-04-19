Какой будет погода в Беларуси на майские выходные 2024

От весны 2024 года бросает то в жар, то в холод. Если в конце марта белорусы массово ходили в майках, шортах и легких платьях, то уже через пару недель — в конце второй декады апреля — достали из шкафов теплые вещи.
Температура с аномальных мартовских +20..+27 опустилась до дневных +3..+5, пошел снег, а на востоке Беларуси так и вовсе замело так, будто зима вернулась. В некоторых областях вернули отопление.
В некоторых районах ночью температура опустилась до минусовых значений. Чего ждать дальше от такой капризной весны 2024 года?
Прогноз погоды на
К счастью, на выходные,
В субботу, 20 апреля, ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем во многих районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди, по северу с мокрым снегом, сообщает pogoda.by. Неприятные ощущения доставит сильный порывистый ветер.
Температура воздуха минимальная ночью +1..+5, местами, а по Витебской области на большей части территории заморозки 0..-3. Днем ждем от +8 по северу до +15 по югу.
В воскресенье, 21 апреля, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. Днем в юго-восточных районах обещают сильные дожди. Все тот же порывистый ветер. Ночью будет +1..+6, местами по северу заморозки 0..-1. Днем воздух прогреется до +7..+13.
В понедельник, 22 апреля, из-за циклона на большей части территории Беларуси ожидаются осадки, даже мокрый снег. Никуда не денется и сильный порывистый ветер. Ночью обещают +1..+7, а днем от +3 по северо-западу до +12 по востоку.
Если на март-апрель особых надежд по традиции никто не возлагает, то май — особенный месяц. Любители путешествий ждут теплую погоду для поездок на длинные майские выходные дни, а дачники — для активного посевного сезона. Но в мае погода изменчива. Давайте посмотрим, какой она была в последние годы.
В Белгидромете рассказывали, что средняя температура за весну 2018 года составила +8,3, что выше климатической нормы на 1,3 градуса. Весна началась с холодного марта, но зато апрель был очень теплым. Такого не было с 2000 года. А май и вовсе оказался аномально теплым (выше нормы на 3,5).
Такой теплый май в 2018-м был отмечен впервые за весь период метеонаблюдений. Но в дальнейшие годы последний весенний месяц не радовал летним теплом.
В 2019-м март был очень теплым, да и апрель теплее, чем обычно. А май был выше климатической нормы на 0,8. Этой весне можно было поставить оценку «хорошо».
В 2020-м снова поразил очень теплый март (выше нормы на 3,4), а вот в апреле средняя по стране температура воздуха была ниже климатической нормы на 0,5 градуса. За ним последовал холодный май — ниже нормы на 2,4. Последний раз такой холодный май на тот момент в Беларуси был отмечен в 1999 году.
В 2021 году вся весна была холодной. За прохладным мартом последовал холодный апрель. Такого холодного не было с 2017 года (на 0,8 ниже нормы). А в мае средняя по стране температура была на 1,1 градуса ниже климатической нормы. То есть второй год подряд май был холодным.
В 2022-м весна снова не порадовала. Средняя температура марта была близка к норме, а вот апрель и май были холодными с отрицательной аномалией равной 2,1 и 1,8 градусов соответственно.
В 2023 году весна была немного теплее нормы. Март и апрель были теплыми, но май выдал температуру ниже климатической нормы на 0,4 градуса.
Какой будет погода в Беларуси на майские праздники в 2024 году
В общем, за последние шесть лет май бывал чаще холодным, чем теплым. Но закономерности здесь искать не стоит, и небесная канцелярия может порадовать как теплом, так и холодом.
Может быть свыше белорусам подкинут аномально теплый май. Но и удивляться холодному маю после аномального теплого марта, как показывает история, не стоит.
Еще раз подчеркнем, что долгосрочных официальных прогнозов синоптики не дают. Но на сайтах долгосрочных прогнозов можно посмотреть, что там рассчитали на майские праздники. Возьмем для примера Минск, который находится в центре Беларуси.
С 1 по 14 мая обещают теплую погоду +14..+18, а периодически до +20.