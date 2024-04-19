Какой будет погода в Беларуси на майские выходные 2024

В 2020-м снова поразил очень теплый март (выше нормы на 3,4), а вот в апреле средняя по стране температура воздуха была ниже климатической нормы на 0,5 градуса. За ним последовал холодный май — ниже нормы на 2,4. Последний раз такой холодный май на тот момент в Беларуси был отмечен в 1999 году.