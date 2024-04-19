Читаем вместе. Полная программа Библионочи в Омске

С 17:30 до 18:45 в библиотеке пройдёт концерт «Однажды в апреле» (0+) от ДШИ № 6 — именно с него начнётся программа Библионочи. После этого юные омичи смогут посетить спектакль «Из сундука семейных сокровищ» (0+) от театра куклы, актёра и маски «Арлекин» в 19:00. В это же время для более взрослых посетителей свои двери откроют выставки «Всё многообразие мира в книгах» (14+) и «Семья в жизни и творчестве писателей» (14+).Тем, кто любит создавать что-то своими руками, может понравиться мастер-класс по созданию книжной закладки (6+) — он начнётся в 19:00. А тем, кто особенно любит литературу и интересуется писателями-земляками, стоит посетить лекцию «“Король сибирских писателей”. Антон Сорокин: “просто, как огурец”» (12+) в 21:00.