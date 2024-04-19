Читаем вместе. Полная программа Библионочи в Омске

Уже завтра, 20 апреля, в Омске и по всей России пройдёт ежегодная акция Библионочь-2024. В этот день библиотеки работают до глубокой ночи, и с самого вечера проводят концерты, лекции и мастер-классы для всех желающих. В этом году в акции участвуют 11 муниципальных библиотек. Корреспондент omsk.aif.ru собрал самые интересные мероприятия в некоторых из них.
Центральная городская библиотека.
С 17:30 до 18:45 в библиотеке пройдёт концерт «Однажды в апреле» (0+) от ДШИ № 6 — именно с него начнётся программа Библионочи. После этого юные омичи смогут посетить спектакль «Из сундука семейных сокровищ» (0+) от театра куклы, актёра и маски «Арлекин» в 19:00. В это же время для более взрослых посетителей свои двери откроют выставки «Всё многообразие мира в книгах» (14+) и «Семья в жизни и творчестве писателей» (14+).Тем, кто любит создавать что-то своими руками, может понравиться мастер-класс по созданию книжной закладки (6+) — он начнётся в 19:00. А тем, кто особенно любит литературу и интересуется писателями-земляками, стоит посетить лекцию «“Король сибирских писателей”. Антон Сорокин: “просто, как огурец”» (12+) в 21:00.
Адрес: б-р Победы, 4.
Молодежная модельная библиотека «Квартал 5/1».
Библионочь здесь начнётся в 19:00, тогда же начнутся: спектакль «Дон Жуан» (14+) от Лицейского театра, искусствоведческая лекция «Большая семья Ренуара» (14+), мастер-класс «Мотивирующий леттеринг» (12+) и многое другое. Для тех, кто интересуется психологией, библиотека в 22:00 проведёт лекцию «Психологический контакт с партнёром» (14+) и в то же время другой психолог выступит с лекцией по книге «Мой дедушка был вишней» (14+).
Адрес: ул. Добровольского, 5/1.
Первая детская модельная библиотека.
Самые интересные мероприятия библиотеки — творческие встречи. Так, посетители смогут встретиться с бардом Ярославой Саниной в 19:00 — она презентует свой сборник стихов «Мотыльки» (16+). В 18:00 пройдёт встреча «Время играет в прятки» (12+) с омской писательницей-фантастом Анной Танатос. Для детей библиотека подготовила спектакль «Алиса в Стране Чудес» (6+) в 18:00 и мастер-класс «Кукла Кувадка» по созданию куклы-оберега в то же время.
Адрес: улица С. Стальского, 7.
Детская библиотека «Книжная галактика».
Библиотека подготовила большую программу мероприятий. Она начнётся в 18:00 — тогда же пройдёт кукольный спектакль «В гостях у бабушки» (6+). Те, кто любит создавать что-то своими руками, и здесь найдут отдушину — в 18:00 пройдёт мастер-класс «Домашний оберег из воздушного пластилина» (6+), а через 1,5 часа — мастер-класс по аппликации «Мама, папа, я — дружная семья» (6+).
Любителям психологии тоже найдётся место в этой библиотеке — например, им может понравиться творческий вечер «Психологические сказки» (6+) с Мариной Лариковой. Проверить свою эрудицию и смекалку можно будет в музыкальном квизе «Поют книжные герои» (12+).
Адрес: ул. Герцена, 250.
Библиотечный центр «Дом семьи».
Библиотека в Библионочь проведёт множество мероприятий, которые зовут посетить всей семьёй.
В 19:00 предлагает омичам поучаствовать в интеллектуальной игре для всей семьи — в соревновании по брейн-рингу «Тандем умников» (6+). Правда, на него нужно заранее зарегистрироваться, позвонив в центр. В 22:00 начнётся караоке «Поём вместе любимые песни» (0+), ночью, с 23:00 до 24:00, омичей приглашают на семейный просмотр мультфильмов «Мульткарусель» (0+).
Адрес: ул. Химиков, 12/2.