На стадионе «Екатеринбург Арена» состоится митинг с участием трудящихся

Профсоюзный актив встретится с губернатором Свердловской области 26 апреля, чтобы обсудить вопросы укрепления системы партнерства. Кроме того, запланированы субботники по уборке территорий и акции по посадке деревьев Аллеях Труда, «Рисуем труд!», «Первомай в твоём доме» с плакатами с традиционной первомайской символики.