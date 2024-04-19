На стадионе «Екатеринбург Арена» состоится митинг с участием трудящихся

На стадионе «Екатеринбург Арена» 1 мая состоится митинг трудящихся. Первомайская акция пройдет под девизом «Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!» с 10:00 до 11:00 со стороны улицы Татищева. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Свердловской области.
— Сбор участников митинга начинается с 08:30 и закончится в 09:50, — сообщили в Федерации профсоюзов.
Первомайские мероприятия запланированы в 30 муниципальных образованиях области. Пройдут встречи с профсоюзом, куда пригласят лучших работников, представителей трудовых династий, победителей трудовых соревнований. В том числе будут приглашены работники предприятий, занимающихся гособоронзаказом и программами импортозамещения.
Профсоюзный актив встретится с губернатором Свердловской области 26 апреля, чтобы обсудить вопросы укрепления системы партнерства. Кроме того, запланированы субботники по уборке территорий и акции по посадке деревьев Аллеях Труда, «Рисуем труд!», «Первомай в твоём доме» с плакатами с традиционной первомайской символики.