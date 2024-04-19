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Второй температурный рекорд обновился в Ростове-на-Дону за два дня

Синоптики зафиксировали второй температурный рекорд в Ростове-на-Дону.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 82% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Второй температурный рекорд в течение двух дней был побит в Ростове-на-Дону. Об этом агентству ТАСС сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Специалист пояснила, что вчера, 18 апреля, воздух в донской столице прогрелся до 31,5 градуса. Ранее абсолютный максимум на указанную дату составлял +26,7 градуса, он был зарегистрирован в 1994 году.

Елена Назарова добавила, что уже с пятницы, 19 апреля, в регионе ожидается прохождение холодного фронта, и столбики термометров могут понизиться до +17−19 градусов.

Напомним, в прошедшую среду дневные показатели в Ростове-на-Дону побили температурный рекорд за всю 137-летнюю историю метеонаблюдения.