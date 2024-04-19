Второй температурный рекорд обновился в Ростове-на-Дону за два дня

Второй температурный рекорд в течение двух дней был побит в Ростове-на-Дону. Об этом агентству ТАСС сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
Специалист пояснила, что вчера, 18 апреля, воздух в донской столице прогрелся до 31,5 градуса. Ранее абсолютный максимум на указанную дату составлял +26,7 градуса, он был зарегистрирован в 1994 году.
Елена Назарова добавила, что уже с пятницы, 19 апреля, в регионе ожидается прохождение холодного фронта, и столбики термометров могут понизиться до +17−19 градусов.
Напомним, в прошедшую среду дневные показатели в Ростове-на-Дону побили температурный рекорд за всю 137-летнюю историю метеонаблюдения.