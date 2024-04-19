Нервный климат и глобальное потепление: Казань накрыла аномальная жара, что будет дальше?

Собеседник «Татар-информа» пояснил, что мы находимся в теплом секторе Атлантического циклона. В предстоящие пять дней температура воздуха в Казани будет выше климатической нормы на восемь градусов, а в предстоящую неделю — на 4−5 градусов. По прогнозу Гидромета России, жара немного отступит к середине следующей недели, когда в дневные часы в Казани прогнозируется +14−15 градусов. Переведенцев считает, что жителям нашего региона повезло больше, чем жителям Санкт-Петербурга.